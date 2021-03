Covid: Cio "a squadre per Tokyo offriremo vaccino cinese"

(ANSA-AFP) - ROMA, 11 MAR - Un vaccino anticovid dalla Cina per tutti i 'competitors' delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi, le estive di Tokyo e le invernali a Pechino: è l'offerta del Cio, annunciata nel Congresso all'indomani della rielezione di Thomas Bach. Il comitato olimpico cinese, ha annunciato il n.1 del Cio, ha fatto "un'offerta per mettere a disposizione dei partecipanti dosi di vaccino aggiuntive per Tokyo 2020 e Pechino 2022, noi le acquisteremo per i team". Per ogni dose ne saranno acquistate altre due per la popolazione locale. Il Cio non prevede obblighi per chi andrà a Tokyo, ma promuove le vaccinazioni con tutte le nazioni partecipanti. (ANSA-AFP).