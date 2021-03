Calcio: Valeri arbitra Torino-Inter, Pasqua per Milan-Napoli

ROMA, 11 MAR - Sarà Fabrizio Pasqua l'arbitro di Milan-Napoli, match clou dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma domenica sera. Mentre Paolo Valeri dirigerà domenica pomeriggio la partita fra il Torino e l'Inter capolista. La sfida Cagliari-Juventus è stata assegnata a Gianpaolo Calvarese, mentre per Parma-Roma l'arbitro sarà Marco Piccinini. Lazio-Crotone, in campo domani pomeriggio, sarà diretta da Antonio Rapuano. (ANSA).