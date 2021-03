Liga: 2-1 al Bilbao, l'Atletico allunga in testa

ROMA, 10 MAR - L'Atletico Madrid batte 2-1 l'Athletic Bilbao nel recupero della 18/a giornata di Liga e torna ad allungare in testa alla classifica dopo 26 turni, portando a sei i punti di vantaggio sulla seconda, il Barcellona. La squadra di Diego Simeone ha vinto in rimonta grazie alla rete di Lorente nel recupero del primo tempo e al rigore trasformato da Luis Suarez a inizio ripresa, ribaltando il risultato che era stato sbloccato da Muniain dopo circa 20' di gioco al Wanda Metropolitano. I baschi restano ottavi in classifica, con 33 punti. (ANSA).