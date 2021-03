Doha; Federer vince al rientro, ma fatica con Evans

ROMA, 10 MAR - Rientro non sul velluto per Roger Federer che, a 14 mesi dall'ultima apparizione agli Open d'Australia 2020, ha faticato tre set per superare il britannico Daniel Evans all'esordio nel torneo Atp 250 di Doha. Il campione, che compirà 40 anni il prossimo 8 agosto, si è imposto 7-6, 3-6, 7-5 sul trentenne Evans, n.28 al mondo, in oltre 2 ore e 20 di gioco. (ANSA).