Sport: D'Incà, dopo vicenda Lugli è ora di intervenire

ROMA, 10 MAR - "Non basta più esprimere solidarietà nei confronti di chi subisce su di sé gli effetti ancora evidenti di una società patriarcale e maschilista". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Inca'. "È il caso della pallavolista #LaraLugli così come di altre centinaia di donne costrette a scegliere tra maternità e carriera - prosegue l'esponente dei 5 Stelle - Ora è necessario agire concretamente affinché il gap gender non sia più una questione aperta da risolvere. Occorre promuovere azioni che garantiscano alle donne condizioni di parità salariale, di accesso e mantenimento di una posizione lavorativa, pieni diritti e valorizzazione delle loro aspirazioni senza dover scegliere o subire fortissime discriminazioni". "Sono certo che questo Governo, grazie alla sensibilità delle tante ministre che lo compongono e all'attenzione che il tema sta finalmente suscitando anche nell'opinione pubblica - conclude D'Incà - saprà costruire le fondamenta di un ampio e non più rinviabile processo di evoluzione culturale della nostra società, realizzando a pieno l'articolo 37 della nostra Costituzione che recita: 'la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione' ". (ANSA).