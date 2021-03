Team di Basso e Contador con Technogym per allenamenti

ROMA, 10 MAR - In occasione di gare come la Tirreno-Adriatico e il Giro d'Italia, la nuova squadra di Ivan Basso e Alberto Contador Eolo-Kometa ha scelto Mycycling di Technogym per l'allenamento degli atleti. Mycycling è lo smart trainer di Technogym che ha rivoluzionato l'allenamento indoor dei ciclisti professionisti, ma anche degli appassionati. Grazie al suo sistema Tnt-Technogym Neuromuscular Training, nato dalla collaborazione fra il dipartimento di Ricerca Medico-Scientifica di Technogym e i migliori atleti, allenatori, fisiologi e preparatori sportivi, Mycycling è in grado di offrire un allenamento completo indoor per migliorare le prestazioni outdoor, potenziando le funzioni metaboliche e neuromuscolari. Technogym, azienda leader nel settore del fitness e del wellness, è stata nominata fornitore ufficiale del progetto della Contador Foundation. La squadra di ciclismo Eolo-Kometa - che si sta allenando per il Giro d'Italia - sceglie Technogym per l'allenamento quotidiano e per il riscaldamento. "Siamo molto orgogliosi di avere il sostegno di un'azienda così impegnata nell'innovazione come Technogym. Condividiamo gli stessi valori. Come il nostro team, anche loro credono nella salute e nei benefici dell'esercizio fisico. Nel mio piccolo, sono orgoglioso di aver contribuito allo sviluppo della tecnologia Mycycling, e naturalmente Technogym attrezzerà anche il nuovo centro di allenamento che stiamo allestendo a Casa Eolo. I loro prodotti saranno essenziali per migliorare le prestazioni e la salute dei corridori", spiega Ivan Basso. Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi della partnership con una squadra leader come Eolo-Kometa che si allenerà con Technogym Mycycling, il nostro smart trainer professionale per il ciclismo, che combina una soluzione di allenamento hi-tech, un'app nativa con programmi personalizzati e una rete di allenatori professionisti, adatta ai ciclisti professionisti ma anche agli appassionati". Oltre che fornitore ufficiale delle ultime otto Olimpiadi, Technogym è fornitore ufficiale di alcuni prestigiosi club sportivi e calcistici, tra cui Juventus, Inter, Milan, Chelsea, PSG, McLaren e Ferrari. (ANSA).