Chiusa indagine Figc, 'Ibra-Lukaku antisportivi'

ROMA, 10 MAR - Comportamento antisportivo dei giocatori, con responsabilità oggettiva dei club: sono le accuse con le quali si e' chiusa l'indagine della procura Figc nei confronti di Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku per la lite nel derby Inter-Milan del 26 gennaio scorso, valido per la Coppa Italia. Lo apprende l'ANSA. Nella giornata di oggi è stata recapitata agli interessati la comunicazione di chiusura indagine, da cui emerge il comportamento antisportivo dei due calciatori, con responsabilità oggettiva dei club. Prima del deferimento giocatori e club potranno patteggiare una sanzione ridotta, come previsto dal codice di giustizia sportiva (ANSA).