Tokyo: Hashimoto, spettatori?non escludo gare a porte chiuse

TOKYO, 10 MAR - "Stiamo pensando di aumentare il numero dei test ai quali gli atleti saranno sottoposti durante i Giochi. Gli spettatori? Non escludo che le gare si svolgano a porte chiuse". Lo ha detto, intervistata dall'agenzia di stampa Kyodo News, la presidente del comitato organizzatore dell'Olimpiade di Tokyo in programma in estate, Seiko Hashimoto. (ANSA).