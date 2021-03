Coppa America: Luna Rossa risponde a Team New Zealand,1-1

ROMA, 10 MAR - E' finita in parità la prima giornata di regate della finale di Coppa America di vela tra Luna Rossa e Team New Zealand. Alle 4 di questa notte ora italiana, le due imbarcazioni si sono misurate nelle prime due regate nel mare di Auckland, ed è stata anche un'occasione per saggiare sul campo la forza dei rivali. Il primo round se l'è aggiudicato la barca neozelandese, con una partenza migliore che le ha consentito un vantaggio che il team italiano non è più riuscito a recuperare. E infatti sulla linea del traguardo i kiwi hanno messo fra sè e Luna rossa 31 secondi di distacco. Storia inversa nella seconda regata: è la formazione italiana a partire meglio e lasciare subito dietro i rivali, staccati di 13 e 12 secondi alle prime due boe e di 25 secondi alla terza. New Zealand va in rimonta, si riporta a 12 secondi alla quinta boa, ma il traguardo è vicino, e non c'è più niente da fare, gara 2 va a Luna Rossa con un vantaggio di 7 secondi. Pari dunque dopo la prima giornata, le prossime due regate si disputeranno venerdì. (ANSA).