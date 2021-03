Sci: cdm; Peterlini e Irene Curtoni in gara ad Aare

BOLZANO, 09 MAR - Sono due le italiane iscritte ai due slalom speciale di Are (Sve) in programma venerdì 12 e sabato 13 marzo, rispettivamente settima ed ottava prova stagionale fra i pali stretti. Si tratta di Irene Curtoni e Martina Peterlini, entrambe qualificate al momento per la finale a 25 di Lenzerheide che si disputerà sabato 20 marzo. La valtellinese è certa del posto perché occupa la tredicesima posizione nella graduatoria di specialità, mentre la trentina è risalita al ventiduesimo posto con il settimo posto di sabato scorso a Jasna, ma ha bisogno di altri punti per essere certa della sua partecipazione all'ultimo appuntamento di fine stagione. (ANSA).