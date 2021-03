Champions: Pochettino,rispetto del Barça ma vogliamo vincere

ROMA, 09 MAR - "Anche il modo in cui entreremo in partita sarà cruciale, ma questo vale per entrambe le squadre. Dobbiamo restare concentrati per 90 minuti, vogliamo vincere". Mauricio Pochettino, allenatore del Paris SG, sembra promettere una partita senza calcoli nel ritorno degli ottavi di Champions, nonostante l'1-4 ottenuto in casa del Barcellona. "Abbiamo pieno rispetto per loro - ha detto alla vigilia il tecnico argentino - Sappiamo che sarà una partita difficile e dobbiamo giocare come, se non meglio, di quanto abbiamo fatto a Barcellona per meritarci il prossimo turno. Dovremo essere completamente concentrati e pronti ad attaccarli. Almeno, così è come l'abbiamo preparata". "E'una stagione in cui non abbiamo mai avuto a disposizione la squadra al completo. Abbiamo avuto sfortuna con i nostri difensori centrali, è vero, ma non ci affidiamo a uno o due giocatori - ha sottolineato Ronald Koeman, allenatore dei catalani - La squadra è forte e proveremo a dimostrarlo ancora una volta. Ho l'11 già in testa. Con questo gruppo di 22 giocatori, possiamo adottare qualsiasi sistema". "Battere il Siviglia in Coppa de Re ci ha dato fiducia, ma non possiamo paragonare la rimonta contro il Siviglia a questa, in cui siamo in svantaggio per 4-1 - ha ammesso l'olandese - Il Paris è una squadra forte, che vuole arrivare fino in fondo alla Champions. Ma il Barça scende in campo per vincere ogni partita e speriamo di potergli rendere la vita difficile". (ANSA).