Tennis: torna Federer, a Doha è sempre l'uomo da battere

ROMA, 09 MAR - Roger Federer scende nuovamente in campo 14 mesi dopo l'ultima apparizione. Lo svizzero ritorna in pista all'ATP di Doha, dopo la semifinale agli Australian Open del 2020, e lo fa con i favori del pronostico. Il campione, che compirà 40 anni il prossimo 8 agosto, è il favorito a 4,50 per il successo, secondo gli specialisti di Sisal Matchpoint. Il tennista di Basilea dovrà guardarsi dall'austriaco Dominc Thiem, attuale numero 4 del mondo, e dal russo Andrey Rublev, ottavo in classifica mondiale, entrambi accreditati con la stessa quota di 'King Roger'. Federer esordirà mercoledì contro il vincente della sfida tra il francese Chardye l'inglese Evans. (ANSA).