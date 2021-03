Champions, ritorno ottavi: Turpin arbitrerà Liverpool-Lipsia

ROMA, 08 MAR - Clement Turpin arbitrerà la sfida di ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Lipsia (andata 2-0 per gli inglesi), in programma mercoledì sera alle 21 sul terreno di Anfield Road. Il giudice di gara francese verrà assistito dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore. IV uomo sarà un altro francese: Frank Schneider. Al Var ci sarà Jérome Brisard, mentre Delajod Willy sarà l'Avar. L'altra sfida di mercoledì sera, sempre alle 21, ma al Parco dei Principi di Parigi tra PSG e Barcellona (in Spagna vinsero i francesi 4-1), sarà arbitrata dall'inglese Anthony Taylor, assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Il IV uomo designato dall'Uefa è David Coote, con Stuart Attwell al Var e Paul Tierney in qualità di Avar. (ANSA).