Sci: Bassino, ieri una giornata bellissima

ROMA, 08 MAR - "Ieri è stata una giornata bellissima". Così ai microfoni di Radio Anch'io Sport, Marta Bassino definisce la domenica in cui ha conquistato la Coppa del Mondo di gigante femminile. "Ora - aggiunge l'azzurra - penso a finire la stagione nel migliore dei modi, per il futuro visto che sono una atleta polivalente punto ad allargare il raggio sempre di più anche sulle altre discipline". Se ho paura al cancelletto? "Non ho nessuna paura, abbiamo sempre la situazione sotto controllo". (ANSA).