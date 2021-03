Tennis: Djokovic sul tetto del mondo, omaggio Belgrado

BELGRADO, 08 MAR - Belgrado e l'intera Serbia rendono omaggio a Novak Djokovic, che oggi stabilisce il suo nuovo record stellare di 311 settimane in testa alla classifica del tennis mondiale. Dalle 19 alle 22 sulla facciata del Municipio della capitale saranno proiettate sequenze filmate su alcuni dei momenti più belli e significativi della carriera del campione, mentre alcuni degli edifici e dei ponti simbolici di Belgrado si illumineranno coi colori della bandiera serba. Messaggi di riconoscenza a Djokovic, simbolo e orgoglio di un intero Paese, si possono leggere su poster e manifesti in giro per la città. Alle 18 inoltre è previsto un raduno, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione anticovid, mascherine e distanziamento, davanti al ristorante di proprietà di Djokovic nel quartiere reidenziale di Novi Beograd. Sono state annunciate sorprese. "In tal modo vogliamo ringraziare Novak per tutto quello che ha fatto finora per la Serbia e per Belgrado", ha detto il vicesindaco Goran Vesic. "Per noi Novak Djokovic è sempre stato il miglior tennista al mondo, ma ora lo è ufficialmente per il mondo intero, anche per quelli che non lo amano e non lo riconoscono tale", ha aggiunto Vesic. Secondo i media, Djokovic è in questi giorni a Belgrado. (ANSA).