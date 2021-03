Laporta nuovo presidente del Barcellona

BARCELLONA, 07 MAR - E' Joan Laporta il nuovo presidente del Barcellona, scelto da oltre il 54% delle decine di migliaia di soci (51.983) che hanno votato per decidere il successore di Josep Maria Bartomeu, dimessosi mesi fa e reduce dall'arresto nell'ambito dell'inchiesta della magistratura catalana sul cosiddetto 'Barcagate'. Laporta - un avvocato che è stato presidente del club catalano dal 2003 al 2010, periodo segnato dai trionfi della squadra guidata da Pep Guardiola - ha preso subito un grande vantaggio nelle preferenze, battendo nettamente gli altri due candidati, Víctor Font, fermatosi poco sotto il 30%, e Toni Freixa, ex alleato di Bartomeu che ha ottenuto circa il 10% di preferenze. Degli oltre 110mila aventi diritto, circa un quinto ha votato per posta e oltre 30mila oggi in presenza. Tra loro Leo Messi, che si è presentato accompagnato da uno dei figli, e molti giocatori, oltre a campioni e tecnici del passato. (ANSA).