Short track: Italia sul podio ai mondiali, arrivano 4 bronzi

ROMA, 07 MAR - L'Italia dello short track chiude con un poker di podi i mondiali di Dordrecht. Sul ghiaccio olandese, dopo le due medaglie di ieri, ne sono arrivate quattro per la Nazionale degli allenatori Frederic Blackburn ed Assen Pandov. Oltre ai bronzi individuali di Arianna Fontana e Pietro Sighel, ci sono quelli di entrambe le staffette azzurre. Il primo bronzo di giornata arriva dal 21enne trentino Sighel, che dopo l'exploit sui 500 metri si ripete anche sui 1000. Tra le donne la campionessa Fontana, quinta nei 1000 metri, centra il podio overall conquistando un bronzo nella classifica generale a quota 39 punti. Gloria anche nelle staffette: Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina e Martina Valcepina si mettono al collo un bronzo che mancava alla Nazionale femminile da sei anni. Bronzo bissato poco dopo anche dagli azzurri. Nella Finale A Tommaso Dotti, Yuri Confortola, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser conquistano la medaglia a causa della penalizzazione comminata alla Russia che aveva ostacolato gli azzurri in fase di cambio. L'Italia chiude così la rassegna iridata con sei medaglie e tre piazzamenti da top ten nelle classifiche overall. (ANSA).