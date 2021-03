Crotone: Cosmi, contro il Toro vittoria di squadra

CROTONE, 07 MAR - "Quella di oggi è una vittoria di squadra. Io sono qui da sei giorni, non ho fatto ancora danni". Se la gode Serse Cosmi la prima vittoria in Serie A dopo otto anni durante i quali, come dice lui stesso "era stato escluso dal massimo campionato". Vittoria che è arrivata contro il Torino in una gara importantissima per la corsa salvezza: "E' un sentimento meraviglioso - dice Cosmi -. Vincere dà sempre un senso di felicità. Sarei ipocrita se non dicessi che era un momento che attendevo. Me lo prendo tutto. Ho sofferto questo accantonamento dalla Serie A, ma ci sono stati momenti che forse avrei meritato di tornare. Sono felice per me ma felicissimo per Crotone dove ho trovato persone serie che stanno soffrendo una annata calcistica particolare. Oggi sono felice per la società per i calciatori e tifosi". Cosmi, che dall'arrivo ha avuto davvero poco tempo per osservare la squadra durante gli allenamenti visto che in questa settimana si sono giocate due gare, adesso pensa a fare punti non solo contro chi si batte per la salvezza. "Adesso - spiega - ci tocca aggiungere di fare punti importanti. Questa è una squadra che ha ottenuto vittorie con grande qualità di gioco che ho trovato. Merito di Stroppa che ha dato caratteristiche ben precise. E' una squadra con caratteristiche in attacco davvero incredibili". (ANSA).