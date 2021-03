Sci: Bassino lacrime di gioia "che emozione, stagione super"

ROMA, 07 MAR - Lacrime di gioia per Marta Bassino dopo la vittoria della coppa del mondo di gigante. "E' un giorno bellissimo, sono davvero emozionata: quando ho realizzato che era ufficiale sono esplosa - le prime parole dell'azzurra dello sci - E' un risultato che racchiude tutta la stagione. Porto nel mio cuore giorni pieni di emozioni e alla fine ho fatto una super stagione. Non sono praticamente mai scesa dal odio, questo mi rende felice e orgogliosa di tutto il lavoro, soprattutto guardando alla continuità". Un pensiero a tutti quelli che hanno contribuito al successo. "Dietro questa coppa c'è il grandissimo lavoro della mia squadra, la mia famiglia, il fan club, l'Esercito e gli sponsor - dice Bassino -. Questa stagione mi ha fatto crescere e sono cresciuta tanto anche su come gestisco le gare". (ANSA).