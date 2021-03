Sci: cdm; Odermatt vince superG Saalbach, Tonetti 12/o

SAALBACH- HINTERGLEMM (AUSTRIA), 07 MAR - Il superG di cdm di Saalbach-Hinterglemm è stato vinto in 1.23.59 dallo svizzero Marco Odermatt, gran talento polivalente di 23 anni al suo terzo successo. Secondo a sorpresa, e suo primo podio, il francese Mathieu Bailet in 1.24.21. Bailet ha così relegato in terza posizione con il tempo di 1.24.40 l'austriaco Vincent Kriechmayr, due ori a Cortina. L'assegnazione della coppa di disciplina dovrà così aspettare l'ultimo superG alle Finali di Lenzerheide con Kriechmayr che ha 401 punti contro i 318 di Odermatt. L'elvetico ha ora anche 969 punti in classifica generale e, quando mancano sei gare alla fine della stagione, insidia il francese Alexis Pinturault, oggi solo 15/o, che ne ha 1.050. Non bene gli azzurri, vittime di troppi errori su una pista dal fondo perfetto ma con qualche trabocchetto nella tracciatura che ha consentito però ottime prestazioni anche ad atleti di secondo piano partiti dalle retrovie . Il migliore, assolutamente a sorpresa e con il pettorale 31, è stato Riccardo Tonetti 12/o in 1.25.32. Poi, pettorale 45, c'è Matteo Marsaglia 16/o in 1.25.75, mentre Dominik Paris per un grave errore ha chiuso in forte ritardo, 32/o in 1.26.93. Fuori sono finiti, mentre facevano buon gare tutte all'attacco, Christof Innerhofer ed Emanuele Buzzi. Sabato e domenica prossima la nuova tappa di coppa sarà a Kranjska Gora, in Slovenia, con gigante e slalom speciale. (ANSA).