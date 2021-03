Champions: Juventus-Porto, arbitra l'olandese Kuipers

ROMA, 07 MAR - L'olandese Björn Kuipers è l'arbitro scelto dalla Uefa per dirigere Juventus-Porto, ritorno degli ottavi di Champions League in programma martedì 9 (ore 21). Guardaline Sander van Roekel (Ola) e Erwin Zeinstra (Ola). Per Borussia Dortmund-Siviglia in campo il turco Cüneyt ÇakÕr, coadiuvato dai connazionali Bahattin Duran e Tarik Ongun. (ANSA).