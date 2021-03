Sci: cdm; gigante Jasna, in testa Shiffrin e Bassino 5/a

JASNA (SLOVACCHIA), 07 MAR - La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.08.35 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Jasna. Seconda la slovacca Petra Vlhova in 1.08.51 e terza la polacca Maryna Gasienica-Daniel in 1.08.79. Quinta, nella gara che potrebbe consegnarle anticipatamente la coppa del mondo di specialità, l'azzurra Marta Bassino in 1.09.19. In sesta posizione c'è poi Federica Brignone in 1.09.26 mentre più indietro è finita Elena Curtoni con il tempo di 1.10.82. "Ho sciato in controllo e forse ho rallentato un po' nella parte finale. Su una pista così - ha commentato la sua prova Bassino - bisogna prendere bene il ritmo e tenerlo perchè non ci sono grossi intoppi. Per la seconda manche continuo a rimanere concentrata su me stessa". Seconda decisiva manche - in una fredda giornata di sole, con pista dal fondo duro e non troppo ripida - alle 12:30. (ANSA).