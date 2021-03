Calcio: Rebic ko, attaccante Milan out a Verona

MILANO, 06 MAR - Un'altra assenza da gestire per Stefano Pioli: Ante Rebic non sarà a disposizione domani contro il Verona per un'infiammazione all'anca destra. Il Milan che deve già fare a meno degli infortunati Ibrahimovic, Mandzukic, Calhanoglu, è in piena emergenza in attacco per la sfida contro la squadra di Juric. (ANSA).