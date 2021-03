Atletica: Euroindoor; Jacobs in finale nei 60 metri

ROMA, 06 MAR - Agli Europei indoor di atletica a Torun, Marcell Jacobs ha vinto batteria e semifinale dei 60 metri (rispettivamente con 6.59 e 6.56, in entrambi i casi miglior crono del turno), guadagnando l'accesso alla finale, in programma questa sera alle 20:58, la prima importante della sua carriera. Guardando al lotto complessivo dei qualificati, gli spazi finiscono per assottigliarsi: lo slovacco Volko, soprendente, è a un centesimo (6.57), il tedesco Kranz a due (6.58), il britannico Robertson a tre (6.59). In finale, per l'oro, e forse anche per le altre medaglie, Jacobs dovrà tirare fuori qualcosa di meglio. (ANSA).