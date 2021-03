Moto: test Losail, scendono in pista i big

ROMA, 06 MAR - La seconda giornata di test sul circuito di Losail, lo stesso che ospiterà il debutto del motomondiale il prossimo 28 marzo, vede in pista tutti i big. La prima volta di Rossi con il Team Petronas, l'esordio di Bagnaia e Miller con la Ducati ufficiale e quello di Petrucci con la KTM. Poco prima del via è stata presentata la nuova Suzuki GSX-RR di Joan Mir, campione del mondo in carica della MotoGP, e del suo compagno di team Alex Rins. "Nonostante la vittoria del 2020 non mi considero il 'favorito' per quest'anno - ha detto Mir - perché credo che ci sia ancora molto lavoro da fare e grandi risultati da raggiungere. Ma comunque, arrivo nel 2021 come 'l'uomo da battere' e sicuramente c'è una certa pressione che mi circonda. Onestamente non mi dispiace, la vedo come una cosa positiva perché la pressione mi ha sempre dato una spinta in più piuttosto che frenarmi". I test andranno avanti fino alle 19 italiane, quando in Qatar sarà ormai buio e si ricreeranno le condizioni della prima gara del mondiale. (ANSA).