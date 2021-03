Sci, cdm: Kriechmayr vince discesa Saalbach, Paris è 4/o

SAALBACH-HINTERGLEMM (AUSTRIA), 06 MAR - L'austriaco Vincent Kriechmayr, 29 anni e due ori mondiali nelle gare veloci di Cortina, ha vinto in 1.53.07 la discesa di cdm di Saalbach-Hinterglemm valida come recupero di Kvitfjell. E' il suo 9/o successo in carriera. Secondo posto per lo svizzero Beate Feuz in 1.53.24 e terzo per l'altro austriaco Matthias Mayer in 1.53.34. Feuz con 486 punti ha aumentato cosi' il suo vantaggio su Mayer (418) nella classifica di disciplina per la conquista della coppa di discesa quando manca solo una gara alla fine della stagione. L'azzurro Dominik Paris - al comando nella discesa di ieri poi annullata per nebbia e neve - ha chiuso al quarto posto in 1.53.49 e dunque , con i suoi 338 punti, e' ormai tagliato fuori dalla corsa per la coppa. Per l'Italia, in una giornata di sole e buone condizioni di neve, ci sono poi piu' indietro Christof Innerhofer 21/o in 1.54.97, Emanuele Buzzi 22/0 in 1.54.98 e Matteo Marsaglia 28/0 in 1.55.20. Domani tocca al superG, altro recupero di Kvitfjell dove le gare sono state cancellate causa covid. (ANSA).