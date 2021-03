Diritto allo sport per tutti, lunedì Cozzoli ospite dell'Us Acli

ROMA, 06 MAR - 'Il Diritto allo sport per tutti. Il ruolo di Sport e Salute Spa per la ripartenza'. È il titolo del webinar in programma lunedì 8 marzo, alle 17,30: ospite dell'Unione Sportiva Acli sarà il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli. All'interno del confronto, al quale parteciperà anche il presidente dell'Us Acli, Damiano Lembo, verranno affrontati i temi che legano gli Enti di promozione sportiva a Sport e Salute, con uno sguardo attento a iniziative come 'Sport nei Parchi', passando per le strategie di implementazione dell'offerta e della pratica sportiva di base sul territorio, ma soprattutto il ruolo che l'Us Acli svolgerà a sostegno di Asd e Ssd nazionali in un momento delicato a causa della pandemia e in vista della ripartenza dell'attività sportiva. L'appuntamento rientra nell'ambito di 'Fare Rete', il contenitore di idee e confronti virtuali che l'Us Acli ha realizzato in vista del proprio Congresso elettivo che si svolgerà il 12-13 marzo 2021 a Roma. Si tratta dell'ultimo incontro che conclude un percorso nato per alimentare il dibattito e riempire di contenuti la fase elettiva che da sempre rappresenta il momento più importante dell'Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. All'incontro, moderato dal capo redattore sport dell'ANSA, Piercarlo Presutti, interverrà anche il vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale. L'appuntamento verrà trasmesso in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook (https://www.facebook.com/USACLI.ITALIA/) dell'Us Acli Nazionale. (ANSA).