Tennis: a Doha torna Federer, da un po' non facevo la valigia

ROMA, 06 MAR - Roger Federer è pronto a tornare in campo, magari con la speranza di riprendersi lo scettro dell'Atp, visto che attualmente occupa il quinto posto della classifica dei tennisti professionisti. Lo svizzero è assente da più di un anno e tornerà a giocare un match ufficiale la settimana prossima, sui campi di Doha, dove ha trionfato per tre volte in carriera (l'ultima nel 2011). Il fuoriclasse basilese, sul proprio account ufficiale di Instagram, ha postato una foto dell'ultimo allenamento prima della partenza per il Qatar e, fra le 'story', ha pubblicato un selfie mentre preparava i bagagli, con la frase a corredo: "Era da un po' che non facevo la valigia...". Una settimana fa, 'King Roger', sempre sui social, aveva scritto: "Una settimana al via: il conto alla rovescia per Doha è iniziato". Lunedì comincerà un'altra avventura per l'asso rossocrociato. (ANSA).