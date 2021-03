Sci: nello slalom di Jasna in testa la Vhlova, Brignone è 14/a

JASNA (SLOVACCHIA), 06 MAR - Dopo la prima manche dello slalom speciale della Coppa del mondo di sci alpino, a Jasna, sui monti dei Bassi Tatra, in Slovacchia, è al comando la campionessa locale Petra Vhlova in 51"64. Alle sue spalle rispettivamente la statunitense Mikaela Shiffrin in 51"91 e la svizzera Wendy Holdener in 52"04. Vhlova, allenata dal tecnico italiano Livio Magoni, in classifica generale deve rimontare 187 punti sulla svizzera Lara Gut-Behrami, quando mancano otto gare alla fine della stagione fra cui quattro slalom, la specialita' della slovacca. La migliore delle tre azzurre in gara - con cielo coperto, pista con tracciatura veloce e fondo duro - è Federica Brignone, al momento 14/a in 54"01. Poi, ci sono Irene Curtoni in 54"22 e Martina Peterlini in 54"35. Seconda manche alle 12,30. (ANSA).