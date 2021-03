Real: Sergio Ramos sempre in bilico fra rinnovo e partenza

ROMA, 06 MAR - Alla vigilia del derby contro l'Atletico Madrid, in casa del Real scoppia il caso Sergio Ramos. L'offerta di rinnovo fatta dal club blanco al 'capitan' scadrà a fine mese. Al primo incontro, Florentino Pérez e Ramos hanno espresso le rispettive opinioni e la proposta è rimasta in piedi, ma non è da considerare eterna. Come riporta Marca, il rapporto fra presidente e capitano è cordiale, ma questo non preclude diverse soluzioni, compresa quella del divorzio a fine stagione. Florentino Pérez ha offerto un anno in più di contratto al difensore, con l'opzione per il secondo, adesso aspetta di capire le intenzioni del giocatore che, se dovesse rifiutare la proposta, libererebbe il club che a quel punto potrebbe puntare tutto sull'ingaggio di David Alaba del Bayern Monaco. L'altro giocatore che ha una solida offerta di rinnovo sul tavolo è Lucas Vázquez. Anche per lui l'offerta non è eterna, scrive Marca. (ANSA).