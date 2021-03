F2: Matteo Nannini riparte dal Bahrain, test da 8 a 10 marzo

ROMA, 05 MAR - Inizia dai test pre stagionali della FIA Formula 2 l'impegnativo 2021 di Matteo Nannini. Il forlivese del team HWA RaceLab sarà impegnato in Bahrain dall'8 al 10 marzo per preparare al meglio la prima gara dell'anno, che avrà luogo a Sakhir dal 26 al 28 marzo. Matteo Nannini ricomincia proprio dal Bahrain, teatro della sua prima esperienza al volante di una vettura di Formula 2 nel dicembre 2020. Attraverso la tre giorni di test post stagionali, Nannini ha avuto modo di familiarizzare con HWA RaceLab, team che lo accompagnerà nel suo pionieristico doppio impegno tra F2 ed F3. Dopo un inverno di intensa preparazione fisica, il giovane pilota italiano ha completato con successo una serie di produttive sessioni al simulatore presso la sede del team ad Affalterbach, concentrandosi sull'adattamento alle vetture di F2 e F3. "In Germania ho lavorato molto al simulatore insieme ai miei ingegneri. Il nostro focus principale è stato la costanza, tra passo gara e simulazione di qualifica. Abbiamo inoltre cercato di avvicinare la resa del simulatore il più possibile alla realtà e penso che ci siamo riusciti - ha spiegato il pilota forlivese - Per quanto riguarda i test di F2, sono sicuro che avremo una vettura molto più competitiva rispetto allo scorso anno. Il lavoro svolto nel corso dell'inverno alla factory verrà sicuramente ripagato in pista. I nuovi ingegneri del team hanno sicuramente fatto la differenza, e anche con il mio compagno di squadra, Alessio Deledda, credo che ci sia un'ottima base per instaurare un bel clima. Questo è sicuramente fondamentale per tutti". "Non vedo l'ora di tornare in pista - ha concluso Nannini - anche perché questa sessione avrà un peso sulla prima gara, che inizierà tra due settimane. Per quanto mi riguarda, mi concentrerò sull'affrontare correttamente ogni curva e il tempo verrà da sé". (ANSA).