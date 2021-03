Pirlo: "L'assenza di Bentancur è pesante, dovrò inventare"

TORINO, 05 MAR - "Peccato per Bentancur, ci costringe ad altre scelte: non abbiamo tante alternative o una rosa lunga, abbiamo pochi centrocampisti e ci inventeremo qualcosa": così Andrea Pirlo commenta l'assenza dell'uruguayano, positivo al Covid. Il tecnico fa il punto degli acciaccati in vista di Juventus-Lazio: "De Ligt non si è ancora allenatore: la contusione di Verona è da valutare, vediamo domani - ha spiegato- mentre Bonucci ha svolto una parte di allenamento ma viene 16 giorni di inattività, sta meglio ma non è certo al 100% che parta dall'inizio. Morata ogni giorno che passa cerca di incrementare la sua forma, speriamo possa fare più di 30 minuti. Arthur? L'ultimo consulto è andato abbastanza bene, vediamo quando rientrerà". (ANSA).