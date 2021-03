F1: gp Portogallo il 2 maggio, in dubbio data gara in Cina

ROMA, 05 MAR - La F1 ha confermato ufficialmente che il 2 maggio le monoposto scenderanno in pista a Portimao per il gran premio del Portogallo. "Siamo felici di annunciare che la F1 correrà di nuovo a Portimao dopo l'enorme successo della gara dello scorso anno", ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1. Quella del Portogallo sarà la terza delle 24 prove previste nel mondiale 2021, dopo quella inaugurale in programma il 28 marzo in Bahrein, seguita dal gp del 18 aprile a Imola. Resta invece ancora da determinare la data del gran premio di Cina, sul circuito di Shangai. Quanto alle altre gare, il calendario è ormai completo: il 9 maggio si correrà a Barcellona, il 23 a Montecarlo, il 6 giugno a Baku, il 13 in Canada, il 27 a Le Castellet in Francia. Il 4 luglio gran premio d'Austria, seguito il 18 dal gp di Silverstone e da quello di Ungheria il primo di agosto, e del Belgio il 29 dello stesso mese. Il 5 settembre bolidi in Olanda, il 12 a Monza per il gp d'Italia, il 26 a Sochi. Il 3 ottobre piloti in gara a Singapore, il 10 a Suzuka in Giappone, il 24 negli Usa ad Austin, e il 31 ottobre in Messico. Il mondiale 2021 continuerà il 7 novembre in Brasile, il 21 in Australia, il 5 dicembre in Arabia e il 12 ad Abu Dhabi. Come detto, ancora da indicare la data per il gp di Cina. (ANSA).