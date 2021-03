Basket: Nba; Phoenix piega Golden State e vola in classifica

ROMA, 05 MAR - La conferma dei Suns, la sconfitta dei Clippers e lo show di Damian Lillard con Portland sono le note salienti del turno di questa notte in Nba. La formazione di Phoenix, seconda in classifica nella Western Conference, alle spalle di Utah Jazz, ha battuto nettamente i Warriors con il punteggio di 120-98 e continua a inseguire la vetta. In campo con Golden State anche l'italiano Nico Mannion, per la prima volta titolare (9 punti, 4 rimbalzi e 6 assist). Ancora una serata negativa per i Clippers, caduti per mano dei Washington Wizards, certo non irresistibili sulla carta, eppure capaci di assestare un duro colpo alle ambizioni dei californiani, sconfitti 119-117. A guidare l'inaspettato successo dei Wizards sono stati Bradley Beal, autore di 33 punti, e Russell Westbrook che ha firmato 27 punti, 11 assist e 9 rimbalzi. Mattatore della serata Nba quanto a punti è stato però Damian Lillard, che ne ha segnati 44 per Portland nella sfida che i suoi hanno vinto contro i Kings per 123-119. Turno positivo anche per i Bucks, terzi nella Eastern Conference, usciti vincitori per 112-111 dalla gara contro i Grizzlies, piegati praticamente da un canestro di Jrue Holiday al suono della sirena. Nelle altre partite, da segnalare la vittoria di Boston su Toronto per 132-125, quella di Miami su New Orleans per 103-93, e quella di Okc sugli Spurs per 107-102. (ANSA).