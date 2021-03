Calcio: Premier; Liverpool ko, il Chelsea passa ad Anfield

ROMA, 04 MAR - Infliggendo al Liverpool la quinta sconfitta consecutiva ad Anfield (1-0), il Chelsea è risalito al quarto posto in Premier League, mentre Everton e Tottenham hanno conquistato punti importanti nella lotta per un posto in Champions. La vittoria di domenica contro lo Sheffield United (2-0) è stata un fuoco di paglia per il Liverpool, battuto di nuovo in casa da un Chelsea ben organizzato. Con 47 punti, il Chelsea conquista l'ultimo biglietto virtuale per la Champions League, un punto davanti all'Everton e due sul West Ham, entrambi con una partita in meno. Per il Liverpool, matematicamente, nulla è perduto, nonostante il 7/o posto e le quattro lunghezze dietro il Chelsea. Ma la partita ha lasciato l'impressione di una squadra con poche idee. Il Chelsea ha adottato la tattica giusta, pressando alto con il suo 5-2-3 in fase difensiva e non esitando a ritrarsi quando è stato il momento di difendere il vantaggio. Giunto al 42' quando, su una lunga apertura di Ngolo Kanté, è stata la percussione centrale di Mount a travolgere Fabinho e realizzare il gol decisivo. Ancora imbattuto dall'arrivo di Tuchel, il Chelsea può anche puntare più in alto per la fine della stagione e sperare in un posto sul podio, magari dietro al super-City di Guardiola che guida la classifica con 65 punti, +14 sul Manchester United. (ANSA).