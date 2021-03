Covid: Bentancur positivo, juventino è asintomatico

TORINO, 04 MAR - Rodrigo Bentancur è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore è in isolamento e asintomatico, rende noto sul proprio sito la Juventus, che "rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del gruppo squadra". (ANSA).