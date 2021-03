Calcio: Fiorentina; Gigantografia tifosi dedicata ad Astori

FIRENZE, 04 MAR - Una gigantografia della fascia dai capitano con le iniziali di Davide Astori, il suo numero di maglia (13) e i simboli dei quattro quartieri storici di Firenze: è il suggestivo omaggio dei tifosi della curva Fiesole per il difensore scomparso all'improvviso il 4 marzo 2018, a soli 31 anni, mentre era in ritiro con la Fiorentina a Udine dove il giorno dopo da capitano viola avrebbe dovuto affrontare la gara di campionato contro i friulani. La gigantografia della fascia 'DA13', da quel terribile giorno indossata prima da Badelj e attualmente da Pezzella (su deroga della Lega di Serie A), sventola da oggi allo stadio Franchi, sul retro della curva Fiesole ed è stata meta in giornata di un continuo pellegrinaggio di tifosi. Su uno dei pennoni dell'impianto anche una bandiera viola con su scritto Astori e il numero 13 mentre nei pressi del centro sportivo dove si allena la squadra e che porta il nome del difensore è stato affisso lo striscione: 'Un pensiero sincero, ciao Davide capitano vero'. Lo stesso sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato che al capitano viola verrà dedicato un grande murale, una scelta condivisa dalla famiglia di Astori e dalla tifoseria. Quanto al club viola, ha diffuso sui propri canali social un'immagine e un ricordo con la frase 'Per sempre con noi'. Tanti anche i messaggi commossi postati nel corso della giornata da tanti ex compagni e colleghi. (ANSA).