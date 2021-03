Giudice: in Serie A squalificati in quattro per un turno

ROMA, 04 MAR - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 6/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A (manca ancora all'appello Parma-Inter, che si giocherà questa sera), fra i calciatori non espulsi, ha squalificato per un turno Frabotta (Juventus), Kumbulla (Roma), Ribery (Fiorentina) e Schouten (Bologna). Per quanto riguarda Milan-Udinese, l'organo di giustizia sportiva - sulla base da quanto segnalato dal collaboratore della Procura federale dopo la partita e avvenuto nell'area comune antistante gli spogliatoi - ha disposto l'acquisizione a cura della Procura federale di un supplemento di rapporto in relazione all'esatto svolgersi dei fatti e dal comportamento del calciatore Arslan Tolgay Ali (Udinese) nei confronti dell'addetto alla sicurezza del Milan, Giampaolo Bompiano. Verranno acquisiti, se del caso, elementi informativi dagli stessi soggetti coinvolti. (ANSA).