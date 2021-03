Sport: dieci azzurri in team contro il cambiamento climatico

ROMA, 04 MAR - Un ' decathlon' di azzurri in campo contro il cambiamento climatico, dal discesista Christof Innerhofer alla campionessa di apnea Alessia Zecchini, dal capitano dell'Italbasket Gigi Datome alla nuotatrice paralimpica Arianna Talamona: sono alcuni dei dieci tra atlete e atleti azzurri di vertice impegnati anche a difesa dell' ambiente che entrano a far parte del team "Engie Planet Ambassador" a sostegno di un impegno collettivo per la riduzione delle emissioni di CO2 nel pianeta nell'ambito del progetto "Più siamo, meno pesiamo". Gli atleti faranno conoscere ai loro fan strumenti utili a calcolare e ridurre il proprio peso sul pianeta e li sfideranno a mantenersi attivi, affiancando Engie in un percorso che durerà tutto l'anno, con la partecipazione a eventi e iniziative all'insegna dell'impegno e della sfida e del divertimento. Tra i Planet ambassador ci sono anche Francesca Bagnoli, kitesurfer, Ivana Di Martino, ultramaratoneta, Federica Mingolla, climber, Marco Orsi, nuotatore, Francesco Puppi, mountain trail runner, Martina Valmassoi, freerider. Il progetto Engie Planet Ambassador potrà essere seguito sui canali Instagram e Tik Tok di Engie Italia e degli atleti. "Campioni sportivi che vivono e allenano il proprio talento nel rispetto e in difesa del nostro pianeta - dichiara Laura Masi, direttore marketing, communication & pr di Engie Italia -, sono autentici portavoce di scelte di impegno concreto per contrastare il cambiamento climatico. E' necessario tutelare la natura, le città devono e possono integrarne elementi che le rendano sempre più vivibili, più sostenibili e più smart". (ANSA).