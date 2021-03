United e Leicester frenano, il Manchester City vede il titolo

ROMA, 03 MAR - Il Manchester City vola verso il titolo in Premier League. Nell'anticipo della 29/a giornata, la squadra di Pep Guardiola aveva strapazzato il Wolves (4-1); le inseguitrici, invece, annaspano. Il Leicester è stato fermato sull'1-1 nella trasferta con il Burnley, stessa sorte per il Manchester United, che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 a Londra con il Crystal Palace. Nell'altro match successo casalingo dello Sheffield per 1-0 sull'Aston Villa. In classifica il Manchester City è primo con 65 punti, lo United è a 51, il Leicester a 50. Guardiola e i suoi 'citizens', ormai, sembrano imprendibili. (ANSA).