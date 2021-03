Gotti: "Sono arrabbiato, cross a recupero scaduto"

MILANO, 03 MAR - "Il cross che provoca il rigore avviene al 95'02", che io sia decisamene incazzato ci può stare. O no?". E' la rabbia dell'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ai microfoni di Dazn, al termine della sfida pareggiata con il Milan al 97', per un rigore concesso su mani di Stryger Larsen in un cross di Rebic, a recupero ormai scaduto. "Accarezzato la vittoria è dire poco. L'epilogo è di quelli che non ti fanno dormire". "Prendi il rigore in quel modo - spiega - dopo che è finito il recupero. Se succedesse alle altre squadre sarebbe il finimondo, succede all'Udinese e va tutto bene". (ANSA).