Coppa del Re: 3-0 al Siviglia, il Barcellona in finale

ROMA, 03 MAR - Il Barcellona ribalta ancora una volta il Siviglia e vola in finale di Coppa del Re. Al Camp Nou finisce 3-0 per i catalani che all'andata erano usciti sconfitti dallo stadio Ramon Sanchez Pizjuan per 2-0. Il francese Ousmane Dembelé ha aperto le marcature dopo 12' di gioco, nel finale è arrivata la svolta: Gerald Piqué ha pareggiato i conti con l'andata al 49' della ripresa, costringendo così gli andalusi a trascinarsi fino ai supplementari, dove è arrivato subito il gol di Martin Braithwaite. L'attaccante danese, al 5', ha firmato il ribaltone. Il Siviglia era già in 10 dal 47' del secondo tempo regolamentare, dopo l'espulsione di Fernando Reges; al 13' del primo prolungamento è finito fuori anche Luuk De Jong. Molto del merito della conquista della finale è da attribuire al portiere dei blaugrana, il tedesco Marc André Ter Steghen, che, al 28' della ripresa, con il risultato fermo sull'1-0, ha parato un rigore a Lucas Ocampos del Siviglia. Il Barcellona in finale affronterà la vincente di Levante-Athletic Bilbao che si ritroveranno di fronte a Valencia domani sera, per la semifinale di ritorno. All'andata, nei Paesi Baschi, le due squadre avevano pareggiato 1-1. (ANSA).