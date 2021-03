Vela: Palermo ospiterà le regate 29er, 49er e 49Fx

ROMA, 03 MAR - E' tutto pronto al Circolo velico Sferracavallo per la regata nazionale 29er, 49er, 49Fx, in programma da venerdì a domenica a Palermo (Sferracavallo). Como, Napoli, Bari, Trevignano Romano, Salò (Brescia), Lerici (Spezia) Lido di Classe (Ravenna), Arco (Trento), Monza, Marina di Ravenna, Malcesine (Verona), Ostia, Castiglione della Pescaia (Grosseto) alcune delle province dei circoli che prenderanno parte alla competizione. Più di cinquanta le vele che coloreranno il golfo della borgata marinara per l'appuntamento inserito nel programma della Fiv. Tutte le informazioni sulla regata (bando, modulo d'iscrizione, elenco iscritti) sono disponibili sul sito www.circolovelicosferracavallo.it. (ANSA).