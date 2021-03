Calcio: Conte, rischio diffidati? Non faccio calcoli stupidi

MILANO, 03 MAR - "Turnover visto il rischio squalifica per diffidati? L'esperienza mi porta a non guardare oltre la prossima partita. Quella col Parma per noi è la partita più importante della stagione. C'è bisogno di vincere, non vedo perché fare calcoli stupidi e per questi calcoli stupidi perdere punti per strada". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. "In Italia è difficile non lasciare punti per strada, ogni partita nasconde insidie e difficoltà. Ci sarà sicuramente da tenere un buon ritmo, il fatto che ogni partita per noi debba essere una finale è fuori di dubbio", ha aggiunto Conte. (ANSA).