Calcio: Dybala verso il recupero, 'torno presto'

TORINO, 03 MAR - "Torno presto": Paulo Dybala aumenta i carichi di lavoro e punta al rientro in campo. Attraverso Instagram, la Joya ha illustrato il suo programma di recupero: tra fisioterapia, lavoro in palestra tra attrezzi e flessioni ed esercitazioni in piscina, l'argentino vuole riprendersi la Juve dopo quasi due mesi di stop per un infortunio al ginocchio. L'obiettivo è almeno la convocazione per la sfida di ritorno di Champions League contro il Porto, fissata per martedì 9 marzo allo Stadium. (ANSA).