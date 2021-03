Calcio: Pirlo, i cambi hanno rivitalizzato una Juve stanca

ROMA, 02 MAR - "La stanchezza, dopo tante partite di seguito, si fa sentire. Non eravamo brillanti, cercavamo di ripartire negli spazi che lo Spezia ci lasciava. Nel secondo tempo, con i cambi, siamo riusciti a dare un po' più di spinta". Andrea Pirlo, a Sky, spiega così il 3-0 della Juventus ai liguri, maturato tutto nella ripresa dopo gli ingressi di Bernardeschi e Morata. "Speriamo che nei prossimi giorni qualcuno possa rientrare, oggi si è fermato De Ligt, anche McKennie ha nelle gambe 45-50 minuti, poi il dolore persistente lo frena". De Ligt si è fermato nel riscaldamento: "Domani valutiamo il suo infortunio", conseguenza di "una botta presa sabato a Verona, ma speriamo che non gli precluda la presenza col Porto". In vista degli impegni con Lazio e Porto il tecnico si augura di "recuperare energie fisiche e mentali, oltre a recuperare giocatori". Quanto all'Inter "siamo lontani i punti che ci separano. loro hanno un gioco ben collaudato con giocatori che si conoscono da due stagioni. Noi abbiamo cominciato un percorso nuovo". (ANSA).