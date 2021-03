Covid: Ds Lazio "noi ci siamo, nel rispetto del campionato"

ROMA, 02 MAR - "Noi abbiamo rispettato il regolamento, siamo venuti allo stadio e ora aspettiamo. Questa partita volevamo giocarla, poteva convenire anche a noi non giocarla, ma il campionato va rispettato. Vanno messi da parte gli interessi personali". Igli Tare, ds della Lazio, così si è espresso al microfono di Sky, in attesa della partita con il Torino che non verrà disputata oggi. L'iter sembra ricalcare quello di Juventus-Napoli: "Noi non vogliamo entrare in queste dinamiche, ma rispettare quello che stabilisce la Lega ed il suo regolamento. Non vogliamo creare polemiche. Ora l'unica cosa che conta e che siamo qui ed abbiamo rispettato il protocollo. Poi chi dovrà decidere deciderà". "Fino a ieri sera non abbiamo avuto informazioni che la partita non si sarebbe giocata e così l'abbiamo preparata" ha concluso il dirigente della Lazio. (ANSA).