Calcio: Pioli, Ibra vuole Milan primo? Corsa è su noi stessi

MILANO, 02 MAR - "Ibrahimovic dice che il Milan tornerà primo? Mi sarei sorpreso se Zlatan avesse detto cose diverse. E' il numero uno in tutto e per tutto. Noi non dobbiamo fare la corsa su nessuno, dobbiamo farla sui noi stessi": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida a San Siro contro l'Udinese. "Dobbiamo giocare il calcio che ci piace e trovare continuità di risultati. Ora - continua - arriva il momento decisivo della stagione, siamo concentrati a ottenere il massimo fino alla prossima sosta". (ANSA).