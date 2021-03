Covid: Consiglio di Lega conferma "Lazio-Torino oggi"

ROMA, 02 MAR - Il Consiglio di Lega di Serie A, riunito d'urgenza e appena conclusosi, ha confermato con una decisione presa all'unanimità "Lazio-Torino si deve giocare oggi". Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. E' del tutto evidente, però, che la gara in programma alle 18.30 non verrà disputata. La squadra granata infatti non è partita dal capoluogo piemontese per raggiungere Roma in conseguenza di una disposizione della Asl competente. (ANSA).