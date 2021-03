Roma:; Fonseca 'gol presi? Ci creiamo problemi da noi

ROMA, 02 MAR - "Siamo noi a crearci problemi facendo degli errori. Non è un problema di organizzazione difensiva, ma di ultima decisione o di perdere palloni in fase di costruzione" così Paulo Fonseca ha commentato la sconfitta di domenica contro il Milan alla vigilia del match con la Fiorentina. "Due o tre cambi li farò - ha detto il portoghese -. Kumbulla è pronto per giocare, mentre Smalling sarà convocato. Anche Pau Lopez e Mayoral saranno titolari". E sullo spagnolo poi ha continuato: "Il calcio italiano è difficile per tutti gli attaccanti. Lui è giovane ed è arrivato ora. Se Borja segna va tutto bene, se non segna va tutto male, ma io non posso vedere le cose così". Infine una valutazione sui gol, due, arrivati dalla panchina da inizio stagione in Serie A: "Sono un numero, ma non posso valutarlo così. Nel 70% delle partite in cui i giocatori sono entrati noi stavamo vincendo, non abbiamo segnato con i subentrati perché li avevamo già fatti". (ANSA).